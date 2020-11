Des œufs de l’entreprise Les Œufs Richard font l'objet d'un rappel

L’Agence canadienne d’inspection des aliments demande de ne pas consommer les produits visés, de les jeter ou les rapporter au magasin.

Sur sa page Facebook, l’entreprise parle d’un rappel volontaire et préventif d’un nombre restreint de produits sur une courte durée.

Il s’agit d’œufs de calibre gros et extra gros de plusieurs formats ayant un code Q29 et dont la date de péremption est le 18, le 22, le 24, le 26 et le 30 décembre.

Les gros œufs de marque Nutri sont aussi concernés par le rappel. Il s’agit des lots portant le code Q29 et dont la date de péremption est le 22, le 24 décembre et le 1er janvier 2021.

Un lot d’œufs sans nom de calibre moyen devant expirer le 26 décembre est aussi rappelé.

Les consommateurs qui croient avoir été malades après avoir consommé ces produits doivent communiquer avec un médecin, mentionne l'agence.

Et de préciser que les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent rendre malade.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé, conclut l'agence gouvernementale.

Selon l'entreprise, la présence de la bactérie Salmonella a été détectée dans un test environnemental au niveau de la ferme, mais aucun test ne démontre une contamination au niveau des œufs et du poste de classification.