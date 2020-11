Une journée portes ouvertes virtuelle à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Avec la pandémie, le recrutement devait évidemment se tenir de façon virtuelle.

C’est donc par vidéoconférence que les futurs étudiants et leurs parents ont pu en apprendre davantage sur les programmes d’études, les services universitaires et même visiter les différents pavillons et locaux du campus.

L’institution d’enseignement affirme qu’il y a eu 866 visites lors de l’événement.

Une autre journée de visite virtuelle est prévue le 30 janvier 2021.

L'UQTR accueille chaque année plus de 14 000 étudiants dans 290 programmes.