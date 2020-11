Ouverture de la patinoire réfrigérée du parc de l’île Saint-Quentin

En l’absence de groupes scolaires et avec les mesures sanitaires, il était évident qu’on ne pourrait pas, cette année, construire notre immense glissoire. Les équipements servent donc à réfrigérer notre rond de glace. Éventuellement, le sentier de glace naturelle va se connecter à cette zone , explique le directeur général du parc, Stéphane Lamothe.

La surface réfrigérée sera elle aussi entretenue avec une zamboni pour s’assurer d’une belle qualité de glace.

L’avantage, c’est que ça revient très vite en cas de mauvaise température. Le sentier de 2,5 km est aussi entretenu avec la zamboni, mais comme il n’est pas réfrigéré, on doit parfois attendre plus d’une semaine avant de le revoir en bon état l’hiver après des épisodes de redoux ou de pluie.

Pour l’instant, les patineurs doivent payer les droits d’entrée journaliers au parc. Le conseiller municipal Pierre-Luc Fortin, qui rêve d’une admission gratuite pour tous les Trifluviens, est l’un des premiers à avoir foulé la glace avec ses enfants.

Avec le contexte de la pandémie, je pense qu’il est pertinent de relancer la question de la gratuité de l’admission ici. Il faudra en discuter , lance-t-il.

Le conseiller était accompagné de ses quatre enfants.

Sa fille Evelyne, comme tous les enfants du Québec, a vu plusieurs de ses activités favorites être interrompues en raison de la pandémie.

Depuis un moment, on n’a pas vraiment le droit de sortir de notre maison et de faire des activités. Maintenant, on peut venir faire du patin. C’est le fun!

Evelyne