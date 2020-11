L’Amicale de la francophonie souligne la contribution économique des nouveaux arrivants

Le président, Alphonse Lawson, affirme que l’organisme s’est engagé à préparer un rapport visant à apporter des preuves de la contribution des immigrants francophones à l’économie de la province.

Souvent [...] on est trop focalisés sur les problèmes liés aux nouveaux arrivants et on ne voit pas ensuite quel est leur apport à l'économie, une fois qu'ils sont intégrés dans la communauté, soutient-il.

Le président de l'Amicale de la francophonie multiculturelle, Alphonse Lawson, en entrevue au Téléjournal. Photo : Radio-Canada

Le rapport sera utilisé pour essayer de convaincre les gouvernements d’atteindre les quotas d’immigration francophone, et de les privilégier dans le système d’immigration.

Cela aurait des avantages économiques, et aidera à assurer la pérennité de notre langue et des services , poursuit Alphonse Lawson.

Il donne l’exemple des immigrants francophones qui sont des travailleurs de première ligne durant la pandémie et dont les contributions ne sont pas quantifiées.

L'assemblée annuelle de l'Amicale a eu lieu de façon virtuelle en raison de la pandémie.