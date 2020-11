COVID-19: l'Alberta annonce 1336 nouveaux cas actifs, un autre record

L’urgentologue et cofondateur de l’organisme Mask4Canada, le Dr Joe Vipond, dit que ces chiffres auront d'importantes répercussions dans les hôpitaux de la province d’ici une à deux semaines.

Selon les dernières analyses statistiques, on sait que 8 % de ces cas seront hospitalisés, ça veut dire que 106 personnes seront à bientôt l’hôpital. On sait aussi que 2 % de ces malades iront aux soins intensifs, soit 26 personnes, et que le taux de mortalité est de 3,5 %, et donc 46 de ces cas actifs vont en mourir , illustre-t-il.

D'ailleurs, les hospitalisations ont aussi augmenté en 24 heures, passant de 310 à 320. Cependant, le nombre de personnes aux soins intensifs a baissé, passant de 58 à 56.

Selon le Dr Joe Vipond, 70 lits aux soins intensifs sont réservés aux malades de la COVID-19 et la province compte augmenter leur nombre.

Le nombre de décès poursuit aussi sa rapide ascension avec 9 nouvelles victimes, dont une femme dans la vingtaine. La COVID-19 a entraîné la mort de 471 personnes depuis l'identification du premier cas en mars dernier.