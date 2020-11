Un exercice d’intervention d’urgence aura lieu dimanche à la gare Union

Un exercice d’intervention d’urgence aura lieu dimanche au terminus d’autobus de la gare Union. Selon les dirigeants de l’agence de transport Metrolinx, la simulation comprendra des exercices de sauvetage et des acteurs ont été engagés pour agir en tant que morts et blessés.

Le nouveau terminus d’autobus de la gare Union du centre-ville de Toronto ainsi que le secteur de la rue Bay et du boulevard Lake Shore Est serviront de scène pour cet exercice.

Les dirigeants de Metrolinx demandent aux passants de rester calme et d’éviter d’appeler le 911.

Les [citoyens y] verront probablement beaucoup de véhicules d'urgence , peut-on lire dans un communiqué émis par Metrolinx

L'exercice mettra en scène des morts

Selon Metrolinx, l'exercice sera le premier dans lequel les employés devront faire face à des décès simulés, un scénario particulièrement difficile à reconstituer car il peut être traumatisant.

L'exercice de cette année s'accompagne d'un autre défi : s'assurer que tous les participants restent en bonne santé et suivent les protocoles de sécurité de la COVID-19 , peut-on lire dans le communiqué.

Ces protocoles comprennent des tests de dépistage pour chacun avant leur arrivée dans le bâtiment, le port d'un masque à tout moment, le lavage et la désinfection réguliers des mains et le maintien d'une distanciation physique chaque fois que cela est possible. Les protocoles seront contrôlés tout au long de l'exercice.

Des exercices d’urgence ont déjà eu lieu à Toronto par le passé. En 2018, un exercice mettait en scène le déraillement d’un train avec plusieurs victimes à Etobicoke. Puis, en 2019, un autre exercice mettait en scène plusieurs tireurs d’élite dans la gare Union.