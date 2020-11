Reconfinement : les Torontois envahissent les magasins

Ceux-ci s’y sont rendus afin de stocker ce dont ils ont besoin pour les 28 jours de confinement à venir.

Le gouvernement ontarien a annoncé vendredi que les résidents de Toronto ainsi que ceux de la région de Peel doivent rester à la maison autant que possible.

Au magasin Costco du quartier Etobicoke, les files d’attente étaient longues et les paniers de plusieurs clients étaient remplis à capacité, samedi après-midi.

De plus, les niveaux d’achalandage dans les centres commerciaux du centre-ville de Toronto étaient ceux d’avant la pandémie.

Certains de ces centres ont d’ailleurs annoncé avoir prolongé leurs heures d'ouverture pour la fin de semaine, afin de répondre à la demande accrue.

Les centres commerciaux Yorkdale et Scarborough Town Centre seront ouverts de 11 h à 21 h samedi et dimanche. Le centre commercial Square One à Mississauga sera ouvert de 10 h à 21 h samedi et dimanche.

Les centres commerciaux cherchent à encourager les acheteurs à éviter de s’y rendre aux heures de pointe, qui sont généralement entre 13 h et 16 h.