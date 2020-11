COVID-19 : les États-Unis autorisent en urgence le traitement de Regeneron

Le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) a autorisé samedi en urgence le traitement aux anticorps de synthèse contre la COVID-19 de la société de biotechnologie Reneneron.

Autoriser ces thérapies aux anticorps monoclonaux pourrait permettre à des patients d'éviter l'hospitalisation et alléger la charge qui pèse sur notre système de santé. Stephen Hahn, un responsable de la FDA

C'est le traitement qu'a reçu Donald Trump lors de son hospitalisation début octobre après qu'il a été infecté par le nouveau coronavirus.

La FDASecrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques a déclaré que ce traitement pouvait être utilisée chez les adultes et les enfants avec des symptômes modérés de COVID-19 et présentant un risque d'évolution vers une forme sévère.

Cela inclut les personnes âgées de 65 ans ou plus ou qui souffrent de certaines maladies chroniques.

L'agence a ajouté que les anticorps ne sont pas autorisés pour les patients qui sont hospitalisés en raison de COVID-19 ou qui ont besoin d'une oxygénothérapie en raison de COVID-19.

À Los Angeles, des résidents financièrement touchés par la pandémie font la queue pour un repas et des denrées à emporter, gracieusement distribuées par la mission locale. Photo : afp via getty images / Robyn Beck

Une phase « exponentielle » au pays

Cette nouvelle survient alors que le pays, le plus touché du monde en valeur absolue, a franchi samedi la barre des 12 millions de cas recensés de COVID-19, selon les chiffres actualisés en continu de l'Université Johns Hopkins.

La pandémie, qui a fait plus de 255 000 morts, est en phase exponentielle aux États-Unis, selon les autorités sanitaires.

Les Américains ont été invités à s'abstenir de voyager pour l'Action de grâce, le 26 novembre, pendant laquelle des records de fréquentation sont traditionnellement battus dans les aéroports et sur les routes.

Et partout dans le pays, les responsables locaux ont dû se résoudre à imposer de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du virus.

Linda Flowers organise chaque vendredi une distribution de nourriture à Fort Washington, au Maryland, en l'honneur de son père, l'évêque James N. Flowers, décédé du virus en avril 2020. Photo : afp via getty images / Andrew Caballero-Reynolds

Parmi les dernières personnes à avoir été infectées dans l'entourage du président Donald Trump : Donald Jr., son fils aîné, a-t-on appris vendredi auprès de son porte-parole.

Le président lui-même avait annoncé début octobre qu'il avait été déclaré positif à la suite d'un dépistage, tout comme sa femme, Melania. Il avait été hospitalisé pendant quelques jours à l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington.

Plus tard, la première dame avait annoncé que leur fils Barron avait lui aussi été infecté par le nouveau coronavirus.

Lueur d'espoir pour le monde, le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé vendredi à l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'autoriser leur vaccin contre la COVID-19. Ce sont les premiers fabricants à le faire aux États-Unis ou en Europe.