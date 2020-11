COVID-19 : 439 nouveaux cas en Saskatchewan

La moyenne est de 203 cas par jour, soit 16,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon le gouvernement de la province.

Les nouveaux cas sont à Saskatoon (170) et Regina (56) ainsi que dans les zones extrême nord-est (13), extrême nord-ouest (9), centre-nord (43) et centre-sud (18). Ils sont aussi dans les zones nord-ouest (56), nord-est (11), centre-ouest (8), sud-ouest (14), centre-est (13) et sud-est (19).

L’origine de neuf nouveaux cas est encore à l’étude.

Parmi les 6237 cas de COVID-19, 2537 sont des cas actifs. En tout, 3667 personnes se sont rétablies de la maladie depuis le début de la pandémie, mais 93 sont soignées à l’hôpital, dont 21 aux soins intensifs.

Répartition des cas : Région de Saskatoon : 1841

Région de Regina : 906

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 838

Centre (Zones centre-est et centre-ouest rassemblés) : 530

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 1346

Extrême nord (Extrême-nord-ouest, central et extrême-nord-est) : 747 L’origine domiciliaire de 29 cas est encore à l’étude

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 1333 cas

20 à 39 ans : 2234 cas

40 à 59 ans : 1671 cas

60 à 79 ans : 790 cas

80 ans et plus : 204 cas L’âge de cinq cas reste à déterminer

Le gouvernement précise que 314 670 tests de dépistage de la COVID-19 ont été réalisés en Saskatchewan depuis le début de la pandémie.