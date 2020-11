L'atelier apothicaire de Saguenay victime de fraude

L'entreprise, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes à Saguenay, a lancé un concours sur sa page Facebook.

On a lancé un concours qui fonctionne super bien. On a plus de 900 commentaires, plus de 600 mentions j'aime , explique son copropriétaire, Alexandre Tremblay.

Un homme se faisant passer pour lui est depuis entré en contact avec certains participants pour leur annoncer qu'ils avaient gagné le concours. Il leur demande par la suite de répondre à un court questionnaire dans lequel ils doivent fournir leur numéro de carte de crédit pour supposément payer les frais de transport.

Malheureusement, certains sont tombés dans le panneau et ont transmis leurs données personnelles au fraudeur.

Alexandre Tremblay dit avoir reçu des messages de la part de 70 clients, dont au moins 5 ont été victimes du stratagème. Certains jugent que l'entreprise est responsable de cette situation. Même s'il affirme comprendre le désarroi de ces victimes de fraude, Alexandre Tremblay s'en dissocie et assure n'avoir rien à se reprocher.

Les copropriétaires n'ont pas porté plainte puisqu'ils affirment s'être fait dire que les forces de l'ordre sont impuissantes face à une telle situation.