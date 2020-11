De nouvelles cliniques de dépistage mobiles à Edmonton

Ces cliniques seront situées dans les lieux suivants :

à Leduc, dans le stationnement sud-est du 4330 promenade Black Gold,

à Sherwood Park, dans la section nord-est du stationnement du 650 promenade Bethel,

à Spruce Grove, dans le stationnement du 9 Tri Leisure Way,

à Saint-Albert, dans le stationnement du 400 chemin Campbell.

Il faudra prendre rendez-vous pour se faire dépister. Les Albertains symptomatiques, qui sont des contacts étroits d’un cas confirmé de COVID-19 ou qui ont un lien avec une éclosion confirmée, peuvent procéder à une auto-évaluation et prendre rendez-vous sur le site Internet des Services de santé de l’Alberta.

Un détenu et le personnel de l’Établissement d’Edmonton en quarantaine

Un détenu de l’Établissement d’Edmonton a été déclaré positif à la COVID-19, déclarent les Services correctionnels du Canada dans un communiqué de presse publié samedi.

L’homme, arrivé récemment dans le pénitencier fédéral, est isolé et sous surveillance médicale, selon le communiqué.

Vendredi, il y avait sept cas actifs de COVID-19 parmi le personnel de la prison. L’enquête pour trouver la source d’un de ces cas est en cours. Dans les six autres cas, l’infection a été acquise par transmission communautaire.

L’Établissement d’Edmonton est une prison pour hommes à sécurité maximale qui peut loger 258 détenus.

L’Alberta a établi un nouveau record, vendredi, avec 1155 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. Il y avait 10 655 cas actifs, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie en mars. 11 décès supplémentaires ont été attribués à la maladie, portant à 462 le bilan des décès.

L’Alberta a l’un des taux d’infection les plus élevés au pays, mais figure parmi les provinces ayant le moins de restrictions en place.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw, exhorte les Albertains à suivre les mesures de la santé publique, qu’elles soient obligatoires ou volontaires.

Cette fin de semaine, j’encourage tout le monde à obéir à toutes les mesures de santé publique, même si vous ne les aimez pas, même si elles vous incommodent, et même si vous n’êtes pas d’accord avec elles. Tout le monde doit participer pour aplatir la courbe, empêcher le système de santé d’être submergé et éviter que des mesures encore plus sévères soient nécessaires , dit-elle.

Le prochain point de presse de la santé publique est prévu lundi.