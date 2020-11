Des vaccins pour les enfants retardés par la réponse à la pandémie

Des parents s’inquiètent des délais dans la vaccination de leurs enfants en Colombie-Britannique causés par l’affectation de plus d’infirmières au traçage de contacts liés à la COVID-19.

Elizabeth Laturnus voulait amener son fils de 6 mois, Ethan, se faire vacciner la semaine dernière dans une clinique d'Abbotsford, mais quelques jours avant le rendez-vous, elle a reçu un message indiquant qu'il avait été annulé.

J'étais vraiment déçue et stressée à ce sujet , a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle avait déjà organisé la garde de ses deux autres enfants.

C'est une situation à laquelle de nombreux parents sont confrontés, alors que les cas de COVID-19 augmentent dans la province et que le travail requis pour effectuer la recherche des contacts nécessite davantage d'infirmières.

Maintenant, plus d'une semaine plus tard, Mme Laturnus ne sait toujours pas quand son fils aura un autre rendez-vous.

Gérer les priorités

Christine Sorensen, présidente du Syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique, affirme que de nombreuses infirmières sont redéployées de la vaccination vers la recherche des contacts.

Nous équilibrons les besoins en matière de maladies transmissibles, et pour le moment, il est nécessaire de prêter attention à la COVID, et s'il y a un problème, nous reviendrons certainement à la vaccination aussi rapidement que possible. Christine Sorensen, présidente du Syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique

Selon elle, cela ne devrait pas être un problème si les calendriers de vaccination sont affectés, tant que les retards ne sont pas trop extrêmes.

Nous avons des taux élevés de vaccination au Canada et en Colombie-Britannique avec les enfants, donc cela me réconforte , a déclaré Mme Sorensen, une infirmière en santé publique qui a passé une grande partie de sa carrière à faire des vaccinations.

Elle dit que bon nombre des vaccins visent des maladies qui ne sont pas responsables de nombreuses éclosions au Canada, bien que certaines comme la rougeole et la coqueluche se propagent dans la communauté.

Ce qui est important, c'est que les enfants terminent leurs vaccinations dans un délai raisonnable, et certainement qu’en arrivant à la maternelle, ils ont reçu leurs derniers rappels. Christine Sorensen, présidente du Syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique

Elle ajoute que les gens devraient prendre la vaccination au sérieux et se faire vacciner contre la grippe s'ils ne l'ont pas déjà fait cette année.

La Régie de la santé du Fraser, la région dans laquelle vit Mme Laturnus, n'a pas indiqué combien d'infirmières avaient été détournées des fonctions de vaccination des enfants ou quand les parents pouvaient s'attendre à de nouveaux rendez-vous.

La régie de la santé du Fraser gère actuellement deux priorités, la gestion des cas et des contacts pour une transmission rapide et préoccupante du COVID-19 dans nos communautés et l'accessibilité aux vaccinations des enfants , indique un communiqué envoyé à CBC News.

Elle dit que les cliniques de vaccination ont été temporairement reportées .

Les vaccinations infantiles sont soigneusement suivies par les médecins de famille et un système de dossiers publics, selon Mme Sorensen.

Quant à Mme Laturnus, elle a déclaré qu'elle pouvait comprendre la nécessité de se concentrer sur la réponse à la pandémie dès maintenant, mais elle demeure préoccupée.

Je ne veux tout simplement pas que cela soit oublié , dit-elle.

Avec les informations de Rafferty Baker.