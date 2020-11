Les Autochtones sous-représentés dans l'industrie technologique de la C.-B.

Josh Nilson, PDG d'East Side Games à Vancouver, est métis et a vécu sa jeunesse dans le nord de la Colombie-Britannique, juste à l'extérieur de Prince George. En grandissant, il dit qu'il n'avait jamais pensé que la technologie était une option pour lui, jusqu'à ce qu'il suive un cours de création de sites web au Capilano College.

C'est quelque chose dont nous devons parler davantage dans nos studios pour essayer de changer cela , déclare M. Nilson. Nous devons commencer ces petits pas pour changer le récit et en parler.

HR Tech Group, un organisme sans but lucratif qui fournit des données sur le marché du travail de la Colombie-Britannique, a sondé 134 entreprises de technologie dans la province. Le sondage indique que seulement 0,5 % des employés se sont identifiés comme Autochtones, alors que la Colombie-Britannique comptait 5,9 % d’Autochtones selon les données du recensement fédéral de 2016.

En 2019, l'organisation s'est associée au gouvernement provincial pour créer le projet technologique sur la diversité et l'inclusion, qui vise à changer le visage de l'industrie.

Nous devons être capables de parler avec les médias, l'industrie et le gouvernement pour atteindre les enfants et leur dire que la technologie est une option pour eux , affirme M. Nilson. Je pense qu'en dehors de Vancouver et de Victoria, c’est très limité, en particulier dans le nord de la Colombie-Britannique. Peu de gens savent qu'ils pourraient travailler dans les jeux ou la technologie.

S'il parle de son cheminement personnel et de la gestion d'un studio de jeux, c'est pour sensibiliser le grand public.

Je veux montrer que c'est possible et j'espère qu'après avoir entendu mon histoire, quelqu'un se dira : "Hé, peut-être que je pourrais être ce type."

Avec les informations de Christina Jung et On The Coast.