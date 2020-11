COVID-19 : 387 nouveaux cas et 10 décès de plus au Manitoba

Le Manitoba a détecté 387 nouveaux cas de COVID-19 et déplore 10 morts supplémentaires samedi. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 13,8 % pour la province et à 13,6 % pour la région de Winnipeg.

La pandémie continue de peser lourd sur le système hospitalier de la province, avec 276 personnes hospitalisées dont 45 sont aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

Après la région de Winnipeg qui dénombre 218 nouveaux cas, la région sanitaire Santé Sud arrive encore une fois bonne deuxième, avec 94 nouvelles infections.

La situation alarmante dans cette région a retenu l’attention de la santé publique, vendredi, alors que les taux de positivité sur 10 jours sont plus élevés qu’ailleurs dans la province. Ce taux était de 40 % à Steinbach. Il était de 20 % à Sainte-Anne et La Broquerie et de 30 % à Hanover, a indiqué Brent Roussin.

Le médecin en chef, Brent Roussin, a annoncé ces résultats en implorant les gens de la région à réduire leurs contacts pour que ces chiffres diminuent .

Trois foyers de soins de longue durée à Steinbach font face à des éclosions. Il y a eu 24 morts liées à la COVID-19 dans cette région depuis le début de la pandémie.

Le Dr Roussin a expliqué que cette tendance se dessine dans la région depuis un certain temps déjà.

40 % est très alarmant et quelque chose doit changer , a-t-il affirmé.

Les données du jour

Les cas annoncés jeudi portent à 13 304 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.

Faits saillants 8012 cas actifs aujourd’hui

5075 personnes guéries à ce jour

276 personnes à l’hôpital, dont 45 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 217. Les cas actifs sont surévalués en raison des retards dans les vérifications nécessaires pour éliminer ces cas de la liste provinciale, parce que la santé publique s'occupe en priorité du traçage de contacts. La province estime que les cas actifs ne le sont plus en grande majorité 10 jours après l’apparition des symptômes. Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 218

Prairie Mountain : 15

Santé Sud : 94

Entre-les-Lacs et de l’Est : 26

Nord : 34

Depuis le début du mois de février, 327 511 tests de dépistage ont été effectués, dont 2519 vendredi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Décès et éclosions

La plus jeune des victimes de la COVID-19 annoncées samedi est un homme d’une trentaine d’années de la région sanitaire de Winnipeg. Jusqu’ici, la victime de la COVID-19 au Manitoba est un homme d’une vingtaine d’années, dont le décès a été annoncé vendredi.

Un homme dans la soixantaine de la région Nord et un septuagénaire de Winnipeg sont aussi parmi les morts.

Un autre septuagénaire de Winnipeg est décédé, en lien avec l’éclosion au service de soins de transition au Centre de santé Misericordia.

Six morts sont liées à des éclosions dans des foyers de soins de la province :

une septuagénaire de Winnipeg, résidente de Parkview Place,

une octogénaire de Santé Sud, résidente de Bridgepark Manor,

un octogénaire de Winnipeg, résident du foyer Holy Family,

une octogénaire de Winnipeg, résidente du foyer de soins Maples,

un nonagénaire de Winnipeg, résident du foyer de soins Maples,

une centenaire de Prairie Mountain, résidente du foyer de soins personnels Gilbert Plains.

Des éclosions se sont déclarées à l’unité 3 de l’hôpital Grace à Winnipeg ainsi que dans les foyers de soins suivants : Dakota House à Winnipeg, Eastview Place à Altona, Tabor Home à Morden, Fernwood Place à Steinbach et Lion Prairie Manor and Douglas Campbell Lodge à Portage la Prairie. Le niveau d’alerte de tous ces endroits a été élevé à rouge.

Vendredi, le Manitoba a franchi la barre des 200 décès attribuables à la COVID-19. Nous annonçons en moyenne 8 décès par jour. Il est difficile de ne pas voir les chiffres, ils sont vraiment effrayants , a lancé le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, dans sa conférence de presse.

Dans sa mise à jour, Lanette Siragusa a également révélé qu’un bébé figure parmi les 90 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

De nouvelles restrictions annoncées jeudi sont entrées en vigueur. Elles concernent la vente de produits jugés essentiels et non essentiels dans les commerces, et imposent aux Manitobains de ne plus recevoir de visite à la maison, jusqu’au 11 décembre.

Ces nouvelles restrictions viennent juste d’entrer en vigueur , a rappelle Brent Roussin vendredi. Nous allons voir si elles sont suivies… Si ce n’est pas le cas, nous étudierons d’autres approches pour diminuer la transmission.

Le Dr Roussin a aussi suggéré, vendredi, que si les mesures n'entraînent pas une baisse des chiffres, les écoles pourraient être de nouveau fermées dans la province.