La COVID-19 fait deux autres victimes à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 2 décès de plus 35 nouveaux cas. De plus, 30 personnes sont présentement hospitalisées dans la région de la capitale nationale dont 2 sont aux soins intensifs.

La capitale nationale a franchi le cap des 8000 cas cette semaine. Au total, ce sont 8139 personnes qui ont contracté la maladie depuis février. De ce nombre, 7374 personnes en sont guéries.

Pour sa part, l'Outaouais enregistre 25 nouveaux cas et aucun décès de plus. Depuis le début de la pandémie, 3240 personnes ont été infectées et 2803 sont rétablies.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a procédé à 460 tests de dépistage en moyenne lors des 7 derniers jours.

Changement de zone

Le territoire couvert par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) passera de la zone orange à la zone jaune lundi 23 novembre 2020 à minuit une. Au même moment, la région de Kingston, en Ontario, passera également de la zone verte à la zone jaune.

Rappelons que le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ne donne pas de bilan de nouveaux cas les fins de semaine.

Cinq fois plus de décès au Québec qu'en Ontario

Depuis le début de la pandémie, la province du Québec affiche 6 806 décès, c'est près de 5 fois plus que le nombre de décès dans la province de l'Ontario.

Au Québec, on ajoute 32 décès au bilan total qui s'élève déjà à 6 806 décès. Depuis le début de la pandémie, 1363 Ontariens ont perdu la vie en raison de la COVID-19.

Le Québec compte 1189 nouveaux cas faisant passer le nombre de contaminations au-delà du seuil des 130 000, selon les données de la santé publique.

L'Ontario établit de son côté un nouveau record avec 1588 nouveaux cas de COVID-19. La province rapporte 21 décès supplémentaires, samedi.