Manifestation devant le quartier général du Service de police d’Ottawa

La réception du poste de police est aussi fermée en raison de la manifestation tout comme la rue Elgin dans les deux directions entre l’avenue Argyle et la rue Catherine.

Le public est invité à se rendre aux postes du boulevard Saint-Joseph et de la promenade Huntmar.

Selon les informations de Radio-Canada, près d'une centaine de manifestants sont sur place.

Jeudi, un groupe de manifestants s’est installé à l’intersection des rues Lauriers et Nicholas à Ottawa. Des membres de la Coalition de la diaspora noire d’Ottawa et de la coalition Justice for Abdirahman étaient du groupe.

À 3 h 30 samedi matin, les policiers ont dispersé le groupe de manifestants et ont porté plusieurs accusations contre 12 individus , a indiqué le SPOService de police d'Ottawa dans un communiqué.

Avec les informations de Nafi Alibert.

Plus de détails à venir.