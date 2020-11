La COVID-19 à l'origine de six décès supplémentaires dans la région

Le coronavirus a entraîné six morts de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est le principal point saillant du plus récent bilan journalier dressé par les autorités de la santé publique samedi en fin d'avant-midi.

En 24 heures, le nombre de décès est donc passé de 87 à 93.

Deux des nouvelles victimes de la COVID-19 habitaient dans une résidence pour aînés, deux autres vivaient dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , l'une d'entre elles se trouvait en milieu hospitalier alors que la dernière était toujours chez elle.

En outre, 161 personnes de plus ont contracté la maladie dans la région, ce qui porte le total à 3981 cas depuis le début de la pandémie.

Certains des nouveaux cas ont été enregistrés dans des milieux de soins déjà fortement touchés par la maladie.

Ainsi, les autorités de la santé publique ont recensé dix cas de plus à l'Hôpital d'Alma. Celui de Chicoutimi n'a pas été épargné non plus puisque deux cas additionnels y ont été rapportés.

Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée Jacques-Cartier, un établissement de Chicoutimi où la Croix-Rouge canadienne s'apprête à intervenir, un cas supplémentaire a été détecté. Le même scénario s'est produit au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Monseigneur-Victor-Tremblay qui se trouve également dans cet arrondissement.