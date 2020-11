Les Huskies prennent leur revanche sur l’Océanic

Le seul but de la rencontre a été marqué une minute et 26 secondes après le début du match.

Charles-Edouard Drouin des Huskies a trouvé le fond du filet rimouskois après avoir dérobé le disque à Isaac Belliveau tout juste devant le but adverse.

Au terme de la rencontre, c’est Samuel Richard des Huskies qui s’est vu attribuer la première étoile.

Sur le plan des lancers au but, le match a été relativement équilibré. À chaque période, les Huskies ont effectué une seule tentative de plus que leurs adversaires. En tout, l’Océanic a effectué 28 lancers contre 31 pour les Huskies.

L’équipe locale semble par contre avoir joué plus durement, effectuant 22 mises en échec, contre 12 pour l’adversaire, et obtenu six punitions, alors que les Huskies n’en ont reçu que deux.

Un troisième affrontement surprise

L’Océanic aura cependant une occasion inattendue d’affronter les Huskies à nouveau, dès dimanche.

Le bris du F.A.-Gauthier empêche les deux équipes de l'Abitibi, Val-d'Or et Rouyn-Noranda, de changer de rive demain, pour des parties prévues dimanche face à de nouveaux adversaires.

Finalement, les Huskies demeurent à Rimouski pour une troisième partie consécutive dimanche après-midi.

Même scénario pour les Foreurs de Val-d’Or, qui restent à Baie-Comeau pour un affrontement surprise.

Avec les informations de René Levesque