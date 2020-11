Trois pistes de solutions contre l’échec scolaire en temps de pandémie

Nommer des responsables de la persévérance dans les écoles, recruter des mentors et réserver les services des professionnels spécialisés pour les jeunes en difficulté sont les pistes de solutions que propose un spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire pour faire face à l’échec scolaire accentué par la pandémie.

En entrevue à RDI Matin, Égide Royer, psychologue et spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire, dresse un tableau peu reluisant de la situation.

Le taux d'échec à triplé, selon les observations de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE). Au lieu des 10 % habituels, ce qui était déjà élevé, les écoles font maintenant face à des taux de 30 %.

On n’est pas dans une situation de rattrapage. On est dans une situation, où l’écart entre les gens en difficulté ou des milieux les plus défavorisés va en augmentant. Égide Royer, psychologue et spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire

Pour Égide Royer, il y a de quoi s’alarmer. Les conditions sanitaires ont joué très lourd , dit-il, en rappelant que cette pandémie a posé de sérieux défis en termes de disponibilité des ressources, alors qu’on manquait déjà de personnel en milieu scolaire.

Des professionnels spécialisés destinés aux élèves en difficulté ont été un peu éloignés de leur mission première et amenés en partie à jouer un rôle d’encadrement, voire d’enseignement, dit-il.

La pandémie ne sera qu’un souvenir, mais un retard de lecture va influencer tout le cursus scolaire de ces jeunes, fait remarquer Égide Royer.

Au-delà du constat, les pistes de solutions existent et elles devraient être mises en place dès le retour en classe en janvier dans les écoles secondaires, insiste le psychologue.

En plus de nommer un responsable de la persévérance et de la réussite scolaire, dont la tâche sera de s’occuper entièrement de ce dossier, le psychologue souligne le rôle du mentorat pour accompagner les jeunes les plus vulnérables.

Il s’agit d’ identifier les meilleurs étudiants qui ont fini leur secondaire 5 dans les trois dernières années et créer un genre de banque de mentors ou de tuteurs pour les élèves en difficulté .