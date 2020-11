COVID-19 : L’Ontario rapporte un record de 1588 nouveaux cas

La province rapporte par ailleurs 21 décès supplémentaires, portant le bilan à 3472 morts.

Le nombre de nouveaux guéris (1363) est inférieur à celui de nouveaux malades, faisant en sorte que les cas actifs de l’Ontario repartent à la hausse, après avoir connu un déclin au cours des trois derniers jours.

Avec 522 nouvelles infections, la région de Peel demeure la plus touchée, suivie de celle de Toronto, dont le bureau de santé publique fait état de 450 nouveaux cas. Les deux épicentres de l’épidémie entreront dès lundi dans une nouvelle phase de confinement.

Les nouvelles mesures comprennent entre autres l'interdiction des rassemblements organisés à l'intérieur avec des personnes qui ne sont pas du même foyer, la fermeture des salles intérieures et extérieures des bars et restaurants, et la fermetures des services de soins personnels comme les salons de coiffure.

Les écoles resteront toutefois ouvertes.

La province maintient un rythme de dépistage élevé avec plus de 46 000 tests réalisés au cours des dernières 24 h, mais reste bien loin de son objectif de 100 000 tests par jour qu’elle vise d’atteindre en décembre.

Les hospitalisations (513), les patients admis dans des unités de soins intensifs (146) et ceux sous respirateur (87) restent relativement stables par rapport aux données des derniers jours.