Un réalisateur de Calgary a tourné son film de Noël à Cloverdale en pleine pandémie

La saison des films de Noël a débuté. À chaque année sa nouvelle collection de films, et la chaîne américaine Hallmark Movies & Mysteries propose Time for Us to Come Home for Christmas (Il est temps pour nous de rentrer à la maison pour Noël), réalisé à Cloverdale en Colombie-Britannique, en pleine pandémie, par un réalisateur de Calgary, David Winning.

Time for Me to Come Home est une chanson de Blake Shelton, qui a ensuite été transformée en livre de Noël par la mère du chanteur. Hallmark achète les droits et réalise un film chaque année, depuis 2018.

David Winning a réalisé le premier film et reprend les rênes de ce troisième volet, qui raconte l’histoire de cinq personnes mystérieusement invitées dans la même auberge pour fêter Noël.

L’activité cinématographique dans son ensemble a recommencé en juillet et en août, et nous étions heureux d’être de retour. Mais évidemment, il a fallu respecter toutes sortes de protocoles de sécurité , a expliqué le réalisateur pendant l'émission de CBC Calgary, Eyeopener.

Même si la pandémie n'apparaît pas à l’écran, elle a fait partie du quotidien du tournage. Le réalisateur confie qu’une scène cruciale du film a dû être modifiée pour répondre aux protocoles de lutte contre la propagation du COVID-19.

Les baisers sont plus courts. David Winning, réalisateur

Maintenant, les acteurs ont une sorte de bain de bouche antiseptique qu’ils prennent juste avant de s'embrasser, ce qui est un peu antiromantique.

Romantique ou pas, rien ne doit transparaître, car, pour le réalisateur, les gens ont plus que jamais besoin de divertissement d'évasion . Le monde s'apprête à passer les fêtes de fin d’année dans une atmosphère particulière et le cinéma à son rôle à jouer pour enchanter le monde, considère David Winning.

Je pense que c'est génial que nous puissions reprendre et essayer de faire des films pour remonter le moral des gens à Noël , a-t-il affirmé. Et aussi simple que cela puisse paraître, je pense que c'est ce dont les gens ont besoin.

Time for Us to Come Home for Christmas sera diffusé au Canada sur W Network dès le 12 décembre.