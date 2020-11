Les camions interdits de circuler dans le centre-ville de Rouyn-Noranda

Les camions et véhicules-outils ne pourront plus circuler au centre-ville de Rouyn-Noranda.

Ils doivent plutôt utiliser la voie de contournement pour se rendre à leur destination.

L'administration municipale applique ainsi son règlement sur la circulation véhicules lourds adopté le 14 septembre dernier.

Les camions qui assurent les livraisons locales sont toutefois autorisés à circuler en ville sur des rues permises.

Les véhicules de 5 essieux ne pourront plus emprunter le viaduc Rideau et le viaduc Murduch est interdit à tout véhicule lourd.

La nouvelle carte de circulation au centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Ville de Rouyn-Noranda

La municipalité affirme vouloir réduire la circulation de véhicules lourds au centre-ville et assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens des secteurs résidentiels, explique le directeur des travaux publics et services techniques, Yves Blanchette.

Il a fallu que la problématique fasse surface, autrement dit il y avait dérangement au niveau de zones résidentielles de véhicules lourds, on voulait aussi assurer la fluidité, on voulait garantir aussi la sécurité routière. Yves Blanchette

La voie de contournement a été construite principalement pour réduire la circulation dans centre-ville. Le fait d'avoir un règlement de ce type-là, on va s'assurer que les véhicules lourds utilisent vraiment la voie de contournement , explique-t-il.

Il affirme que les autorités ont observé que les véhicules lourds, malgré l'existence de la voie de contournement, traversent quand même le centre-ville de Rouyn.

Yves Blanchette précise qu' il va y avoir une courte période de transition où est-ce qu'il va y avoir une sensibilisation des véhicules lourds qui pourraient quand même essayer de s'engager pour traverser le centre-ville.

Les zones de circulation interdite aux poids lourds sont délimitées par des panneaux de signalisation.

La Ville a déjà avisé les entreprises concernées de l'entrée en vigueur du règlement.