Les Foreurs transpercent le Drakkar

Les visiteurs ouvrent la marque dès la quatrième minute de jeu grâce au but de Justin Ducharme qui s’est retrouvé seul devant le gardien adverse, même si sa formation était en désavantage numérique.

Son coéquipier Jérémie Biakabutuka vient doubler l’avance 12 minutes plus tard grâce à un tir de loin. Le numéro 77 de la troupe abitibienne se méritera d’ailleurs la première étoile à l’issue de la rencontre.

Au milieu du deuxième tiers, Jacob Gaucher des Foreurs poursuit le spectacle en inscrivant un but en désavantage numérique, similaire à celui de son coéquipier Ducharme en début de partie.

En tout début de la troisième période, son compère Jérémy Michel vient marquer le but d’assurance pour les siens, qui mènent maintenant quatre à un.

La réplique du Drakkar, qui prendra la forme d’un but de Julien Hébert et d’un but d’Anthony Lavoie, respectivement à la sixième et neuvième minute de la troisième période, ne sera pas suffisante pour rattraper l’avance des Abitibiens.

C’est finalement Thomas Pelletier qui viendra clore le spectacle en ajoutant un cinquième but à la récolte des Foreurs.

Il s’agit de la deuxième victoire des Foreurs face au Drakkar en deux jours. Jeudi, les visiteurs ont asséné une défaite similaire de quatre à deux à l’équipe locale.

Un troisième affrontement surprise

Le Drakkar aura cependant une occasion inattendue de prendre sa revanche contre les Foreurs.

Le bris du F.A.-Gauthier empêche les deux équipes de l'Abitibi, Val-d'Or et Rouyn-Noranda, de changer de rive demain, pour des parties prévues dimanche face à de nouveaux adversaires.

Finalement, les Foreurs demeurent à Baie-Comeau pour une troisième partie dimanche après-midi.

Même scénario pour les Huskies de Rouyn-Noranda, qui restent à Rimouski pour un affrontement surprise.

Avec les informations de René Levesque