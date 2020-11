Entente commerciale de transition Canada–Royaume-Uni

Le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé samedi être arrivés à un accord commercial intérimaire qui reconduit le traité de libre-échange qui a cours avec l'Union européenne, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle entente post-Brexit soit négociée entre les deux pays.

Même si le Royaume-Uni ne fait plus politiquement partie de l’Union européenne (UE) depuis la fin du mois de janvier, les échanges entre le Canada et le Royaume-Uni étaient couverts jusqu'au 31 décembre par l’Accord économique et commercial global (AECG) qu'Ottawa a signé avec l’UE.

Si Ottawa et Londres n’étaient pas arrivés à une entente, dès le 1er janvier, ce sont les tarifs douaniers fixés par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui auraient été appliqués aux échanges économiques entre les deux pays. Ces tarifs oscillent en moyenne entre 3 % à 4 %.

Selon la ministre canadienne du Commerce international, Mary Ng, les négociations du nouveau traité de libre-échange avec le Royaume-Uni commenceront en 2021.

Nous travaillerons à un accord ambitieux et de haut niveau en mettant l'accent sur les femmes, l'environnement, les petites entreprises, ainsi que sur l'importance du commerce numérique. La ministre canadienne du Commerce international, Mary Ng

L’accord économique intérimaire a été annoncé virtuellement par les premiers ministres canadien et britannique, Justin Trudeau et Boris Johnson, et par leurs deux ministres du Commerce international.

Lors de l'échange, Boris Johnson a souligné que le Canada et le Royaume-Uni partageaient tous les deux une vision verte de l'avenir et a donné l'exemple d'un produit canadien de cette catégorie ayant traversé l'Atlantique jusqu'à Londres : le BIXI.

Il y a 12 ans, je suis devenu maire de Londres. Je devais mettre des vélos libre-service dans les rues. Nous devions chercher le meilleur rapport coût-efficacité. Les meilleurs étaient faits au Canada. Ils ont été un fantastique succès dans les rues de notre capitale , a commenté M. Johnson.

Le fait de reconduire l'AECG permettra d'éviter les droits de douane sur 98 % des produits canadiens exportés vers le Royaume-Uni, selon Affaires mondiales Canada.

En 2019, le Royaume-Uni constituait pour le Canada le plus grand marché d'exportation de marchandises en Europe et le troisième au niveau mondial.

Au total, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Royaume-Uni s'est élevé à 29 milliards de dollars en 2019, ce qui fait du pays européen le cinquième partenaire commercial du Canada après les États-Unis, la Chine, le Mexique et l'Union européenne.