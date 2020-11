Lorrainville tient son Marché de Noël adapté à la crise sanitaire

Pour ceux qui désirent profiter des marchés de Noël, il est possible de le faire samedi à Lorrainville.

11 commerces ont accepté d’accueillir, le temps d’une journée, une quarantaine d'artisans exposants venus d’un peu partout en Abitibi-Témiscamingue.

Dans les rues de la municipalité, des lutins seront présents pour l’animation et pour rappeler les règles sanitaires.

La musique du temps des fêtes sera projetée du clocher de l'église.

L’événement organisé par le comité du marché de Noël Desjardins de Lorrainville s’adapte à la crise sanitaire, explique le membre organisateur Simon Gélinas.

Habituellement, le marché de Noël était dans le centre communautaire, dit-il. Mais cette année, étant donné qu'on ne pouvait pas concentrer autant de gens au même endroit, on a décidé de faire parler commerces. Ces gens-là sont prêts à recevoir des visiteurs. On parle de masques, désinfection des mains, etc. Nos commerçants aussi, ça leur donne une belle visibilité, de pouvoir accueillir ces gens.

C'est vraiment la version Covid, on y va comme ça pour pouvoir donner aussi la chance aux exposants ou aux artisans de pouvoir vendre leurs choses et aussi les visiteurs pour qu'ils puissent acquérir de beaux cadeaux de Noël et favoriser l'achat local. Simon Gélinas

Le père Noël sera aussi de la partie devant la bibliothèque au grand bonheur des tout-petits.