Un bilan positif pour le 34e Festival international du cinéma francophone en Acadie

Le 34e Festival du cinéma francophone en Acadie (FICFA) intitulé « Édition Linge mou » s’est terminé vendredi. Les films ont été présentés cette année majoritairement de façon virtuelle, et le FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie enregistre un bilan positif, avec plus de 5400 visionnements en ligne, dans tout le pays, en neuf jours.

Ce nombre représente des foyers, et un sondage sera effectué sous peu pour calculer le nombre de spectateurs total.

Les données recueillies dépassent de loin nos attentes , a indiqué le directeur général du FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie , Marc Gauthier.

Les séances de films étaient systématiquement visionnées par un plus grand nombre de foyers que de billets individuels que nous vendons pour les salles.

Au total, 63 films ont été présentés entre le 12 et le 20 novembre, dont six séances en salle de cinéma, et onze entretiens inédits avec des cinéastes.

La nageuse Katerine Savard, dans une image tirée du film Nadia, Butterfly. Photo : NÉMÉSIS FILMS

Selon Marc Gauthier, ce festival était avant tout une expérience, une tentative d’offrir un festival à la hauteur des attentes des gens qui suivent fidèlement le FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie .

Cette année, le FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie aura également eu l’avantage de permettre à un total de 14 264 élèves du Nouveau-Brunswick d’assister à une présentation d’un film en salle de classe.

Les activités offertes en parallèle des visionnements ont également apporté un réel dynamisme et une offre diversifiée , malgré le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.

Les lauréats 2020

À la suite de délibérations exceptionnellement faites en ligne par le jury du festival, sept prix La vague du FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie ont été décernés jeudi.

Prix La vague du Meilleur long métrage de fiction international d’animation

JOSEP d’Aurel (France)

Prix La vague UNIS TV du Meilleur long métrage de fiction canadien

NADIA, BUTTERFLY de Pascal Plante (Québec)

Prix La vague du Meilleur moyen ou long métrage documentaire

ERRANCE SANS RETOUR de Mélanie Carrier et Olivier Higgins (Québec)

Prix La vague Léonard-Forest de la Meilleure œuvre acadienne moyen ou long métrage

LE SILENCE de Renée Blanchar (Acadie)

Prix La vague du Meilleur court métrage international

AMOURS SYNTHÉTIQUES de Sarah Heitz de Chabaneix (France)

Prix La vague du Meilleur court métrage canadien

LUNE de Zoé Pelchat (Québec)



LUNE de Zoé Pelchat (Québec) Prix La vague ACIC/ONF de la Meilleure œuvre acadienne court métrage

UNE FAÇON D’ÊTRE ENSEMBLE de Francine Hébert (Acadie)

Le jury a également donné une mention spéciale à l’actrice Kelly Dépeault du film LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU (Québec), ainsi qu’au film SLALOM et à sa réalisatrice Charlène Favier (France).

Le prix La vague Coup de cœur, choisi par le public, n’a pas été décerné cette année, en raison du contexte pandémique.

Le festival sera de retour l’an prochain, pour sa 35e année.