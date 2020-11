COVID-19 : fermeture d'un pavillon de l’École élémentaire catholique de Casselman

Les autorités ont confirmé un cas de COVID-19 au sein de l’établissement scolaire qui restera fermé possiblement jusqu’au 3 décembre, ont indiqué les autorités de santé publique de la région dans une lettre envoyée aux parents.

Vous recevrez préalablement un supplément d’information pour confirmer la date exacte à laquelle votre enfant sera autorisé à retourner en classe , peut-on lire.

Le service de garde de l’école demeurera également fermé, jusqu’à ce que la situation soit réglée.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a indiqué qu’il entrerait en contact avec les parents d’élèves dans les 24 à 48 heures pour faire un suivi et fournir des directives.