Le taux de participation aux élections révisé à la hausse demeure historiquement bas

Elections BC indique que plus de 1,9 million d'électeurs ont voté. Les chiffres définitifs ne sont toutefois pas encore connus.

L'agence a augmenté son estimation du taux de participation à 54,5 %, il était précédemment évalué à 52,4 %.

Malgré cela, il s'agirait encore d'un nouveau creux historique. Les données d'Elections BC remontent à 1928. Le taux de participation le plus bas enregistré depuis est de 55,14 % lors des élections de 2009.

Elections BC indique que 724 279 électeurs ont demandé des trousses de vote par correspondance et que plus de personnes ont voté par anticipation et par correspondance que ceux qui ont voté le jour du scrutin, en grande partie en raison de la pandémie de COVID-19.

Des données préliminaires publiées par Elections BC montrent que 28,8 % des votes ont été déposés le jour du scrutin en octobre contre 60,8 % en 2017.