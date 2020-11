Le sud-ouest du Québec pourrait recevoir une première bordée dès dimanche

En d'autres termes, il neigera peut-être dimanche dans le sud-ouest du Québec.

Le bulletin météorologique d'Environnement Canada touche un bon nombre de régions, de Montréal à la Côte-Nord, en passant par une partie des Laurentides, Lanaudière, Laval, l'ouest de la Montérégie, la Mauricie, le Centre-du-Québec, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Saguenay.

Montréal a déjà reçu quelques flocons, plus tôt ce mois-ci. Mais les précipitations prévues pour le week-end s'annoncent beaucoup plus abondantes. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Une dépression en formation sur le Midwest américain affectera le sud-ouest du Québec à compter de dimanche après-midi , prévient-on, ajoutant que ce système s'intensifiera au fur et à mesure de sa progression vers la province .

Même si sa trajectoire est encore incertaine , Environnement Canada affirme que cette dépression pourrait laisser d'importantes quantités de neige et causer des vents forts sur le sud et le centre du Québec dimanche soir et nuit, surtout sur les régions longeant le nord du fleuve .

Par la suite, le tout se propagera vers l'est du Québec lundi , ajoute-t-on.

Si la trajectoire attendue se maintient, les précipitations devraient débuter en neige, pour ensuite se changer graduellement en pluie avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition lundi matin sur la plupart des secteurs. Environnement Canada

Des bulletins météorologiques subséquents apporteront plus de détails lorsque la trajectoire de la dépression se précisera. Mais tout indique que la météo pourrait compliquer les déplacements sur les routes du Québec lundi matin.

L'an dernier, la première tempête de neige de l'année s'était abattue sur le Québec le 12 novembre. L'Ontario et les provinces atlantiques avaient également enregistré d'importantes accumulations ce jour-là.