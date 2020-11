Les pompiers combattent un violent incendie à Westbury

Vendredi soir, 25 pompiers se trouvaient toujours sur place aux alentours de 19 h. Ils tentaient d’éviter que le feu se propage à la demeure située à côté de l'édifice.

Selon le Directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de la région d’East Angus, Dany Robitaille, tout ce qui se trouvait dans le bâtiment a été détruit. On avait beaucoup de matières combustibles et de produits inflammables. [...] L’industrie est une perte totale ainsi que l’équipement qui était à l’intérieur, et tout le contenu des camions qui étaient associés au bâtiment , constate-t-il.

Une dizaine d’employés se trouvaient sur les lieux quand le feu s'est déclaré. Quatre d’entre eux ont été transportés à l’hôpital pour avoir respiré de la fumée, mais on ne craint pas pour leur vie.

Les pompiers ignorent toujours ce qui a causé l'incendie.