Les heures d’ouverture des commerces seront prolongées pour les Fêtes au Québec

Cette mesure vise à faciliter la collecte des achats en ligne tout en évitant qu'un grand nombre de clients se rassemble en même temps dans les commerces.

Par cette mesure, nous accordons de la flexibilité aux commerces pour que le magasinage soit à la fois sécuritaire et agréable pour les clients et les détaillants. J'invite donc la population […] à continuer de privilégier les commerces locaux , a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

La prolongation prendra effet à compter du 27 novembre. Les magasins seront ouverts jusqu’à 22 h (au lieu de 21 h) pendant la semaine, et jusqu’à 21 h (au lieu de 17 h) les samedis et dimanches.

Cependant, ces horaires prolongés s’appliquent uniquement pour la collecte des achats effectués en ligne ou par téléphone , précise le communiqué des ministères de l’Économie et de la Santé.

Le 26 décembre, jour des soldes du lendemain de Noël, les commerces de vente au détail pourront admettre le public dans leurs établissements à partir de 10 h au lieu de 13 h , précise-t-on également.

En ce qui concerne les activités du père Noël dans les centres commerciaux, la direction de la santé publique recommande de faire en sorte que celles-ci se déroulent de façon virtuelle seulement.

Je veux aussi rappeler qu'on doit faire tous les efforts pour éviter que la situation se détériore si l'on veut pouvoir se réunir à l'occasion du temps des Fêtes , a souligné Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.