La lutte au crime organisé au Yukon fait des progrès, selon la GRC

Opération Muskrat, qui a débuté en 2017, a réuni les efforts de nombreuses équipes de la GRCGendarmerie royale du Canada , comme celle de la réduction du crime ou des crimes fédéraux, les détachements de la Colombie-Britannique ainsi que l’Agence du revenu du Canada.

Des quantités non spécifiées de drogues et 450 000 $ en argent comptant ont été saisis lors de la perquisition d'Opération Muskrat.

C’est une opération de grande envergure pour la GRCGendarmerie royale du Canada ici au Yukon , explique en entrevue le surintendant des opérations criminelles, Chan Daktari Dara.

On soupçonnait qu’il y avait des offenses qui se déroulaient au niveau des taxes, [mais] ce n’est pas notre expertise donc on a demandé l’assistance de l’Agence du revenu du Canada et aussi parce que ces gens-là avaient certaines connexions et faisaient affaire en Colombie-Britannique, on a aussi demandé l'assistance de la GRCGendarmerie royale du Canada [là-bas].

Chan Daktari Dara, surintendant des opérations criminelles