Un documentaire sur l’état du cinéma au Québec

Au début de l’année 2020, elle était censée suivre des cinéastes du Québec qui rayonnent dans le monde. Son projet a toutefois été bousculé par la pandémie qui a provoqué la fermeture de la planète cinéma après le seul festival qui s’est tenu en 2020, celui de Berlin en février.

Catherine Beauchamp est allée à Berlin, car deux films québécois y étaient présentés : My Salinger Year et La déesse des mouches à feu. Finalement, la sortie du premier a été reportée, et le deuxième n’est resté que quelques jours en salle en raison de l’arrivée de la deuxième vague et de la fermeture des cinémas.

Catherine Beauchamp enrichit sa réflexion avec les réalisateurs Philippe Falardeau, Yan England, Pascal Plante, les réalisatrices Anaïs Barbeau-Lavalette et Sophie Dupuis, et le journaliste Marc-André Lussier. Ils et elles discutent de la santé du cinéma québécois avant, pendant et après la pandémie.

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp a conçu et anime le documentaire «Notre cinéma en quarantaine». Photo : Martin Girard Shoot Studio

Notre cinéma en quarantaine sera diffusé sur ICI ARTV le 14 décembre à 20 h et sur ICI Télé le samedi 9 janvier à 22 h 30.