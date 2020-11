Près de 200 constats d'infraction donnés hier par des policiers en Abitibi-Témiscamingue

L’opération policière, menée sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, visait notamment à assurer la sécurité du réseau routier.

Les plus de 15 policiers qui ont participé au déploiement ont porté une attention particulière aux principales causes de collision, soit la vitesse, les distractions au volant et la conduite avec les capacités affaiblies.

Lors de cette opération de visibilité, les policiers ont émis au total 194 constats d’infraction, dont 143 pour excès de vitesse.

143 constats pour excès de vitesse

45 constats pour diverses infractions

5 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité

1 constat pour l'utilisation du cellulaire au volant

D’autres opérations du même genre devraient avoir lieu au cours des prochaines semaines, rapporte la Sûreté du Québec.