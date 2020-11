Une première bordée de neige pour Québec?

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) prévoit une possible bordée de neige dès dimanche soir et jusqu'à lundi midi.

Selon les différents modèles analysés, les quantités et les types de précipitations liés à cette dépression en provenance du Midwest américain peuvent encore changer. Québec pourrait recevoir entre 5 et 15 cm de neige avant 5 à 10 mm de pluie.

Si la trajectoire attendue se maintient, les précipitations devraient débuter en neige, pour ensuite se changer graduellement en pluie avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition lundi matin sur la plupart des secteurs , peut-on lire dans l'avis émis par l'agence fédérale. Ce dernier concerne principalement les localités situées au nord du fleuve Saint-Laurent.

Dans la région de Québec, la transition entre la neige lourde et la pluie serait de courte durée mais pourrait tout de même créer des conditions glissantes pour l'heure de pointe lundi matin. Les conditions routières pourraient être mauvaises encore jusqu'à mardi matin, selon ECCC.Environnement et Changement climatique Canada La bonne nouvelle c'est que les vents associés à la dépression seront modérés.

Un tapis blanc a recouvert une partie de la Capitale-Nationale dans la nuit du 16 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

La région de Chaudière-Appalaches pourrait observer une accumulation de 5 cm de neige avant la pluie pour une quantité importante de 10 à 20 mm.

Déficit de précipitations

L'an dernier, la première bordée de neige laissant 20 cm était survenue le 12 novembre. En 2020, le mois de novembre enregistre, jusqu'à maintenant, un important déficit de précipitations.

Selon les normales climatiques basées sur la période de référence 1981-2010, la région de Québec reçoit 102,5 mm durant l'avant-dernier mois de l'année. Environnement et Changement climatique Canada a seulement mesuré 23,6 mm.