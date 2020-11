Toronto reconfinée

Les nouvelles règles entreront en vigueur lundi matin. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Doug Ford en conférence de presse vendredi soir.

La situation est extrêmement grave. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éviter le pire. [...] Nous ne pouvons pas risquer la fermeture des écoles. Nous ne pouvons pas risquer de submerger nos hôpitaux. Doug Ford

Il a demandé aux résidents de ces régions d'effectuer des déplacements à l'extérieur de la maison pour des activités essentielles seulement.

Il s'agit d'un retour en zone grise pour ces régions, selon le système de classification par couleurs  (Nouvelle fenêtre) adopté par la province.

Les écoles resteront ouvertes. Les garderies aussi , a précisé la ministre de la Santé de la province, Christine Elliott, durant le point presse de vendredi.

C'est dans l'espoir de réduire le nombre de nouveaux cas de COVID-19 que la province impose ces nouvelles restrictions à ses citoyens.

Les règles relatives au palier Confinement comprennent notamment, mais pas exclusivement, les suivantes : Les écoles, les programmes avant et après l'école ainsi que les centres de garde d'enfants restent ouverts

Les établissements postsecondaires peuvent uniquement offrir l'enseignement virtuel, avec quelques exceptions pour les formations qui ne peuvent être dispensées qu'en personne, comme les formation clinique et liées aux métiers

Les rassemblements publics et rencontres sociales organisés à l'intérieur sont interdits, sauf si les participants appartiennent à un seul et même ménage. Les personnes qui vivent seules, y compris les personnes âgées, peuvent envisager d'avoir des contacts rapprochés avec une seule personne extérieure à leur ménage

Les rassemblements publics et rencontres sociales organisés à l'extérieur sont limités à un maximum de 10 personnes

Les cérémonies de mariage, les services funéraires et les autres cérémonies et services, religieux ou non, sont limités à 10 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, moyennant le respect de l'écart sanitaire

Les commerces de détail peuvent uniquement offrir la collecte sur le trottoir et la livraison, à l'exception des supermarchés, des épiceries, des pharmacies, des quincailleries, des détaillants à prix réduits et grandes surfaces qui vendent des produits alimentaires, des magasins de bière, de vin et de spiritueux, des magasins de matériel de sécurité et des dépanneurs, qui ne pourront fonctionner qu'à 50 % de leur capacité

Les restaurants, les bars et autres établissements de restauration peuvent uniquement offrir le service au volant, des plats à emporter et la livraison à domicile; ils doivent fermer leurs salles à manger et leurs terrasses

Les services de soins personnels doivent fermer

Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux doivent fermer

Les installations sportives et récréatives en salle, dont les piscines, doivent fermer, à quelques exceptions près. Source : communiqué officiel du gouvernement ontarien

Alors qu'il n'y a pas de règle ou de loi spécifique pour empêcher les gens de se déplacer d'une région à l'autre, le médecin hygiéniste de la province, Dr David Williams, a demandé aux gens de ne pas voyager, même à l'intérieur de la province, vendredi après-midi.

De plus, plusieurs régions de la province font face à de nouvelles restrictions. Les régions de Durham et de Waterloo passent au rouge. Les régions de Huron, Perth, Simcoe Muskoka, Windsor-Essex et celle régie par le bureau de santé du Sud-Ouest passent à l'orange. Ces changements seront en vigueur à partir du 23 novembre.

Les régions les plus touchées

Vendredi, des 1418 nouveaux cas recensés dans la province, 400 sont dans la région de Peel et 393 à Toronto. Peel comprend les villes de Brampton et de Mississauga, entre autres.

Peel est de loin la région la plus durement touchée par la pandémie dans la province : on y trouve 195 nouveaux cas par semaine par tranche de 100 000 habitants.

Toronto (avec 112 nouveaux cas par semaine par tranche de 100 000 habitants) et la région de York (avec 91) ont également connu une croissance régulière des infections de COVID-19 depuis début septembre, malgré l'imposition de mesures pandémiques plus strictes en cours de route.

Jeudi, l'Ontario a atteint le seuil de 150 patients aux soins intensifs, un nombre critique pour l'Association des hôpitaux.

Nous voyons des tendances inquiétantes : nos unités de soins intensifs sont en péril, nos foyers de soins de longue durée sont à risque... Nous avons des décisions difficiles à prendre , avait déclaré le premier ministre jeudi.

Toujours jeudi, les dirigeants de la région de York avaient imploré le premier ministre Ford de ne pas y imposer de confinement. Nos petites entreprises de la région de York – comme c'est le cas partout en Ontario – continuent de faire tout ce qui leur est demandé pour rester ouvertes et assurer la sécurité de leurs clients, de leur personnel et de leur famille. Nous devons tous les défendre et garder autant d’entreprises ouvertes que possible , écrivait le PDG de la municipalité régionale de York, Wayne Emmerson, dans une lettre envoyée à M. Ford.

La région de York n'a pas été incluse dans l'annonce du premier ministre.

Des réactions divergentes

Le président du conseil de santé de Toronto, le conseiller municipal Joe Cressy, a publié ses réactions par voie de communiqué, vendredi en après-midi. Je salue l'annonce faite aujourd'hui par la province de l'Ontario concernant de nouvelles mesures de confinement pour la ville de Toronto et la région de Peel. [...] Je soutiens pleinement cette action nécessaire , peut-on y lire.