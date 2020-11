Répit de Noël : un risque calculé, défend Québec

Il s'exprimait lors d’un breffage technique, vendredi, destiné à apporter un éclaircissement scientifique aux quatre jours de rassemblement tolérés à Noël, un relâchement qui a suscité quelques réserves depuis son annonce jeudi.

Le premier ministre du Québec François Legault a en effet permis les rassemblements en famille ou entre amis d'un maximum de 10 personnes par jour, du 24 au 27 décembre.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), une telle mesure offrirait une période de festivités nécessaire à la santé psychologique de la population tout en encadrant le déroulement des retrouvailles selon des règles sanitaires claires qui seront transmises à la population.

Horacio Arruda espère ainsi que le risque associé au relâchement soit limité par la responsabilisation de la population et son adhésion aux gestes barrières.

Alors pourquoi cibler Noël et pas le Nouvel An? Comment a été établie la période de quatre jours d’assouplissement? Pourquoi une limite de 10 personnes? Le Dr Arruda a détaillé le calendrier de la période des Fêtes en fonction des projections épidémiologiques, tout en rappelant que le relâchement autorisé pourrait être annulé si la situation pandémique empirait.

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a tenté de donner des explications scientifiques aux assouplissements décidés par Québec pour la période des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce calendrier a été établi en fonction des contaminations à la COVID-19 qui auraient lieu le dernier jour d’école, soit le 16 décembre. En tenant compte d'une éventuelle exposition au virus ce jour-là, suivie de la période d’incubation (de 2 à 14 jours avant l’apparition des symptômes), les malades auraient le temps de s’isoler pour ne pas contaminer leur entourage durant les Fêtes et ainsi limiter la multiplication des contagions.

Il s’agit par ailleurs d’un chiffre pair qui facilitera la gestion parentale des gardes partagées.

Le MSSS a également évalué que les Québécois pourront s’isoler plus facilement une semaine avant et une semaine après Noël plutôt qu’au Nouvel An, la reprise du calendrier scolaire au primaire ayant été programmée au 4 janvier.

Éviter les contacts prolongés

Comment donc a été établie la période de seulement quatre jours d’assouplissement? Cette durée programmée au milieu des vacances doit être précédée, et suivie, par une période de limitation des contacts sociaux. De plus, un allongement de la durée des rencontres aurait des répercussions sur le taux de contaminations, a expliqué Dr Éric Litvak, conseiller médical stratégique adjoint à la Direction générale de la santé publique.

Selon ce calendrier, la période de contagiosité maximale devrait se dérouler du 28 décembre au 2 janvier 2021. Un prolongement de la durée tolérée encouragerait de nouveaux rassemblements, ce qui aurait un effet de multiplication des contaminations, a précisé Dr Éric Litvak en se référant à des projections épidémiologiques qui n'incluent pas le nombre de décès.

Quant au choix de limiter les rassemblements à 10 personnes, il a été pensé en fonction du respect des gestes barrières, encore applicable avec ce nombre de personnes, a expliqué le Dr Horacio Arruda.

Au même moment, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé sa confiance envers les décisions prises par le gouvernement Legault, alors que des informations ont fait état hier de mécontentement au sein du caucus libéral.