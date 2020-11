Calgary Underground Film Festival : des documentaires chocs d'ici et d'ailleurs

Le festival présente son volet documentaire pour une 8e année. Un total de 19 documentaires et de deux courts métrages seront à l'affiche.

Des visionnements seront offerts en ligne aux résidents de l'Alberta, mais aussi en salle au cinéma Globe à Calgary.

Cette année, l'équipe du festival a voulu offrir une programmation étoffée et variée en proposant des sujets qui favorisent les discussions, avec des documentaires féministes, autochtones et politiques ou qui nous racontent des histoires plus personnelles.

Le film «Tiny Tim: King For A Day» raconte l’ascension d’Herbert Khary vers la célébrité en tant que Tiny Tim. Considéré comme un monstre par beaucoup de ses pairs, l'artiste Tiny Tim n'a laissé personne indifférent. Photo : Momento Film

Le documentaire «No visible trauma» aussi présenté au festival CUFF, aborde la brutalité policière et le racisme, des dernières années, entre autres à Calgary. Photo : Time Media & Big Cedar Films avec CBC et CMF et the Hot Docs Ted Rogers Fund

«Flint: Who Can You Trust? » Un documentaire basé sur une ville du Michigan où des dizaines de milliers de personnes buvaient l'eau dans laquelle du plomb toxique s'était retrouvé. Photo : Courtoisie / «Flint: Who Can You Trust?»

«LOVEMOBIL», un film canadien. Quand la nuit tombe dans l'Allemagne rurale, de vieilles caravanes décorées bordent les routes de campagne. À l'intérieur, des prostituées d'Europe de l'Est et d'Afrique attendent leurs clients. Photo : ELKE MARGARETE LEHRENKRAUSS

Le film «For Madmen Only» est une bande dessinée autobiographique sur Del Close, l'homme derrière la comédie moderne. Celui-ci se lance dans une mission kamikaze pour révéler ses secrets. Photo : Courtoisie / For Madmen Only Fin du carrousel de 6 items. Retourner au début du carrousel?

Parmi les films qui seront présentés se trouve le 4e film de l’ancien journaliste montréalais Jean-François Lesage.

C'est la toute première fois qu'il a la chance de présenter un film dans l’Ouest canadien.

Le réalisateur Jean-François Lesage voulait créer un film plutôt nostalgique, d'où le choix du noir et blanc et de l'imitation du 16mm. Photo : Radio-Canada

Le film intitulé Prière pour une mitaine perdue aborde la perte et l'espoir, un concept qui débute dans un des bureaux de la Société de transport de Montréal et qui va évoluer vers des discussions profondes.

Parmi les personnages présentés dans son film se trouve Suzanne, qui a perdu sa tuque préférée.

Plus tard dans le film on va apprendre qu’elle a perdu aussi son amoureux et elle va nous parler avec beaucoup de sincérité , raconte le réalisateur.

C’est vraiment ce genre de moments que je cherchais, où on passe d’une perte plus banale, plus matérielle, mais après ça, on ouvre sur des choses un peu plus profondes , ajoute-t-il.

Un autre personnage du film a perdu son laisser-passer de métro. Une perte qui l'attriste, car une photo de ses parents décédés y était collée. Photo : Les Films de l'Autre

Un autre film présenté par le festival est le résultat du travail du Québecois Thomas Rinfret, cinéaste et skieur professionnel.

Les derniers vilains plonge l'audience dans l'univers d'une célèbre famille de lutteurs, les Vachon.

Y'a des histoires vraies qui sont si fantastiques qu’on pourrait croire qu’elles sont fabriquées de toutes pièces. Celle que je vais vous lire en est une. Extrait du film Les derniers vilains, de Thomas Rinfret.

L'équipe derrière la production a choisi de jumeler illustrations et narration pour raconter la légende de ces lutteurs. Photo : Vélocité International / Marc Tellier

Selon Thomas Rinfret, l'un des moments les plus touchants du documentaire survient lorsque Paul Vachon revoit pour la première fois depuis très longtemps un de ses fils lors d'une réunion familiale.

Chargement de l’image Paul Vachon est au coeur de ce documentaire. Photo : Vélocité International et Breakout Entertainment