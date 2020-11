De nouvelles restrictions pour lutter contre la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Les restrictions sur les rassemblements entrent en vigueur sur le coup de minuit, le lundi 23 novembre.

Elles s’appliquent à toute la Municipalité régionale d’Halifax, à l’exception des secteurs à l’est de Porters Lake jusqu’à Ecum Secum; et à Enfield et Mount Uniacke, dans la Municipalité régionale d’Halifax et le comté de Hants. Les restrictions ne touchent pas Elmsdale ni les régions au nord de cette collectivité.

Les nouvelles restrictions sont les suivantes :

Jusqu'à 5 personnes peuvent se rassembler sans distanciation physique, plutôt que 10;

Les citoyens ne peuvent accueillir plus de 5 visiteurs en même temps à leur domicile;

Un maximum de 25 personnes (plutôt que 50) peut se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur, en respectant la distanciation physique;

Un commerce ou organisme reconnu peut avoir jusqu’à 50 % de ses locaux intérieurs occupés, jusqu’à un maximum de 100 personnes (plutôt que la limite précédente de 200) qui doivent observer en tout temps la distanciation physique;

Un maximum de 150 personnes (plutôt que la limite précédente de 250) peut participer, avec distanciation physique, à des rassemblements extérieurs organisés par un commerce ou un organisme reconnu;

Les rassemblements dans les foyers de soins de longue durée sont limités à 5 personnes (résidents et personnel inclus), plutôt que 10;

Les membres d'un même foyer peuvent sortir de la maison en groupes de 5 personnes au maximum, même si le foyer compte plus de 5 membres.

Aucune restriction ne touche les écoles ou les garderies de la province. Le milieu scolaire n’est pas ce qui provoque la transmission de la COVID-19 , a affirmé vendredi en conférence de presse le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

Les restrictions qui entreront en vigueur lundi doivent être observées jusqu’au 21 décembre, indiquent les autorités provinciales.

Nous essayons d’être ciblés. Cependant, si on doit aller plus large, ne vous méprenez pas, nous le ferons , a déclaré le Dr Strang.

5 nouveaux cas de COVID-19 annoncés vendredi

La Nouvelle-Écosse dénombre 28 cas actifs de COVID-19, après l’annonce, vendredi, de la découverte de cinq nouveaux cas de la maladie pulmonaire causée par le coronavirus.

Ces nouveaux cas ont tous été dépistés dans la région centrale de la province, dont la capitale, Halifax, fait partie.

Deux de ces cas sont liés à des sources d’infection déjà connues, dont une personne qui a eu des contacts étroits avec un cas déjà signalé à l’école secondaire Auburn Drive, à Dartmouth.

Les trois autres nouveaux cas font l’objet d’une enquête des responsables de santé publique.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 n’était hospitalisée en Nouvelle-Écosse, vendredi.

La province a augmenté ces derniers jours le nombre de tests de dépistage effectués dans ses laboratoires. Jeudi, 1384 tests ont été réalisés.