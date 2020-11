COVID-19 : trois décès à Ottawa et en Outaouais

Trois personnes ont succombé à la COVID-19 depuis les dernières 24 heures en Outaouais et à Ottawa.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a rapporté 32 nouveaux cas sur son territoire. Deux d'entre eux ont été identifiés comme provenant du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond de Gatineau.

Depuis le début de la pandémie, 3215 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais. De ce nombre, 2761 sont rétablies.

Il y a actuellement 384 cas de COVID-19 actifs dans cette région.

Le CISSS de l'Outaouais a fait en moyenne depuis 7 jours 460 tests de dépistage de la maladie.

Baisse significative des hospitalisations

À Ottawa, un décès supplémentaire vient alourdir le bilan de décès attribués à la COVID-19, qui s'établit vendredi à 364.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) enregistre dans son rapport quotidien 77 nouvelles infections au coronavirus.

Malgré cela, le nombre de patients atteints par la COVID-19 hospitalisés à Ottawa a diminué de près de moitié depuis le début de la semaine dernière. SPO en a recensé 31. Il s'agit d'une baisse significative depuis le 8 novembre où 50 personnes avaient été hospitalisées.

Actuellement deux personnes sont aux soins intensifs.

La capitale nationale a franchi le cap des 8000 cas cette semaine. Le bilan vendredi se chiffre à 8104 cas d’infections à la COVID-19.

De ce nombre, 7328 cas se sont rétablis. Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) observe toujours 412 cas actifs de la maladie sur son territoire.

L'est ontarien passera en zone jaune

Pour sa part, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) fait état de 4 nouveaux cas de COVID-19 depuis jeudi, et de désormais 103 cas actifs. Six personnes sont actuellement hospitalisées, mais aucune d'entre elles n'est aux soins intensifs.