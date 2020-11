Au coeur de la vie, c'est ce soir à 20 h

C'est vraiment le point culminant de notre campagne annuelle de collecte de fonds, alors on est bien contents de pouvoir exprimer tout ce qui s'est passé cette année à travers l'émission. Martin Clermont, président de la Fondation du CHUS

Au coeur de la vie est diffusée vendredi à 20 h sur ICI Radio-Canada Télé et en direct sur la page Facebook d'ICI Estrie.  (Nouvelle fenêtre)

Des reportages, racontés par la voix de Marc Labrèche, témoigneront d'ailleurs de la course contre la montre entamée par toutes les équipes de recherche pour vaincre ce virus.

Valérie Sirois, l'animatrice de l'émission, souligne que le témoignage de deux survivants de la COVID-19 sera présenté, de même que celui d'une famille ayant accueilli un bébé prématuré en pleine pandémie.

Une édition 2020 différente

En raison de la pandémie, l'édition 2020 d'Au coeur de la vie sera différente des précédentes. Les performances musicales qui sont habituellement diffusées laisseront toute la place aux reportages. L'émission durera également 60 minutes au lieu de deux heures.

L'animatrice Valérie Sirois promet néanmoins que cette mouture réinventée ne sera pas plate et toujours aussi touchante qu'à l'habitude.

C'est toujours important Au coeur de la vie, mais encore davantage cette année et sachez qu'il n'y a pas de petit don. Valérie Sirois, animatrice d'Au coeur de la vie

Au cours de l'émission, les citoyens seront appelés à faire des dons destinés à la Fondation du CHUS.

L'an dernier, la campagne de financement avait permis d'amasser une somme de 6,4 millions de dollars. Cette année, en raison du contexte particulier de la pandémie, la Fondation du CHUS espère atteindre 4 millions de dollars.

Comment faire un don ? en ligne sur le site de la Fondation du CHUS(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre)  , en toute sécurité, sélectionnez « Don » puis « Au coeur de la vie »;

 , en toute sécurité, sélectionnez « Don » puis « Au coeur de la vie »; par téléphone : 819 820-6450 (dès maintenant) / 819 820-6433 et 1 855 622-6433 (le 20 novembre de 19 h à 22 h).

Le président de la Fondation du CHUS, Martin Clermont rappelle que les dons de la population permettent d'améliorer l'offre de soins dans la région.

On est ici pour avoir les meilleures pratiques, les meilleures techniques pour servir les gens d'ici, sur place, et d'avoir des services plus spécialisés et des équipements à la fine pointe de la technologie , souligne-t-il.

Martin Clermont demeure aussi fier de son équipe qui a réussi à se réinventer afin de continuer à amasser des dons, malgré l'annulation des événements-bénéfices.

Il a tenu à souligner la générosité des citoyens et des entreprises qui sont demeurées généreuses et on continue de donner à la Fondation, malgré la pandémie.