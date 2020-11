Les Roughriders de la Saskatchewan dévoilent le calendrier de la saison 2021

Les Roughriders de la Saskatchewan joueront leur première partie de la saison le 12 juin 2021 face au club de football d’Edmonton et disputeront leur match d'ouverture à domicile au stade Mosaic contre le Rouge et Noir d'Ottawa, le samedi 19 juin.

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé mercredi le calendrier complet pour la saison 2021.

Ce calendrier prévoit de réduire les déplacements des joueurs au maximum, et les équipes de l’Ouest canadien s’affronteront plus souvent qu’auparavant. Une solution qui permettra également de développer plus de rivalités entres les équipes de la division de l'Ouest, précise la Ligue dans un communiqué de presse.

Au cours des derniers mois, nous avons fait un énorme travail en coulisse pour préparer le retour des joueurs sur le terrain pour la prochaine saison , explique le président et chef de la direction des Roughriders, Craig Reynolds.

Il souligne avoir pensé aux supporters de l’équipe locale lorsque la Ligue a annoncé le retour du football canadien.

Le calendrier reflète nos plans pour jouer au football l'année prochaine. On espère que nos supporters pourront nous rejoindre au stade Mosaic , dit Craig Reynolds, en indiquant travailler avec les autorités sanitaires de la province afin de permettre la tenue des matchs en leur présence.

Les supporters des Roughriders seront cependant déçus de savoir que la 108e Coupe Grey aura lieu à Hamilton le 21 novembre. Elle devait avoir lieu à Regina lors de la saison 2020 qui a été annulée à cause de la pandémie.

Le calendrier de la saison 2021 de la Ligue canadienne de football prévoit de réduire le déplacement des équipes au maximum (archives). Photo : La Presse canadienne