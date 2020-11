À Yellowknife, l’hydrothérapie pour atténuer les douleurs de l'accouchement

Les baignoires seront disponibles après plus d'un an et demi d'inutilisation. Elles ne permettront cependant pas pour l'instant de procéder à des accouchements dans l’eau. Rien n’a été dévoilé concernant la date à laquelle cela pourrait changer.

Dans un courriel, le porte-parole de l'autorité sanitaire des Territoires du Nord-Ouest, David Maguire, a annoncé que les baignoires seront opérationnelles d'ici la fin décembre pour l'hydrothérapie, afin d'aider à soulager les douleurs et à fournir une relaxation pendant la phase de dilatation de l’accouchement.

Les baignoires, situées dans des salles d'accouchement modernes de l'étage d'obstétrique, font partie des nouveaux services qui seront offerts dans l'hôpital. Les salles d'accouchement ont été conçues en consultation avec des sages-femmes de Fort Smith.

Depuis un an et demi que l'hôpital est ouvert, les baignoires n'avaient jamais été utilisées. Selon l'autorité sanitaire, c'est parce qu’aucune politique n'avait été élaborée sur leur utilisation et le personnel n'avait pas été formé.

Pour la doula (accompagnante à la naissance) Sabrina Flack, installée à Yellowknife, l’utilisation des baignoires va faire toute la différence pour ses clientes. J'ai assisté à plusieurs naissances où je les ai regardées et je me suis dit : "Si seulement mes clientes pouvaient les utiliser en ce moment". Et je sais que beaucoup de mes clientes ont ressenti la même chose , confie-t-elle.

Mme Flack affirme que pendant les naissances auxquelles elle a assisté à Stanton, les baignoires étaient utilisées pour stocker les ballons d'accouchement et d'exercice.

Sabrina Flack, doula et nutritionniste holistique, dirige Moon Sprout Birthwork à Yellowknife. Elle dit que les baignoires pourraient faire une grande différence pour ses clientes. Photo : Photo envoyée par Sabrina Flack

Elle se dit donc ravie que ses clientes aient bientôt accès aux effets bénéfiques de l’hydrothérapie. Lorsque vous êtes submergé dans de l'eau chaude, vos muscles sont beaucoup plus aptes à se détendre. Ils sont capables de lâcher prise, c'est très apaisant , explique-t-elle.

Elle affirme aussi que l'eau peut créer un lien spirituel incroyablement important lors du travail et de l'accouchement .

Selon David Maguire, avant que les baignoires puissent être opérationnelles le mois prochain, un examen final des politiques et des procédures de fonctionnement aura lieu. Il ajoute que le personnel est actuellement formé à leur utilisation, mais que cette formation n'est pas encore terminée.

Avec les informations de Hilary Bird