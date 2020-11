Le personnel de laboratoire inquiet des impacts de la réorganisation des soins de santé

La représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour l'Abitibi-Témiscamingue, Claudie Beaudoin, affirme que la réorganisation des services a fait en sorte d'allonger les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous, et que l’espacement entre chacun d’eux a été réduit, afin de recevoir plus d'usagers.

Cette situation pourrait selon elle avoir des conséquences négatives, plus particulièrement en ces temps de pandémie.

Présentement, il y a des endroits où le délai a été raccourci à cinq minutes par usager. Nécessairement, si c’est plus difficile à faire le prélèvement pour un usager, si ça prend 20 minutes, ce sont tous les usagers suivants qui vont attendre plus longtemps. On est en contexte de pandémie, ça va faire des gens qui sont dans les salles d’attente, la proximité va s’installer. C’est inquiétant à ce niveau-là , remarque Mme Beaudoin.

Selon l’APTS, un manque de communication a eu lieu entre le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), responsable des laboratoires de prélèvements dans la région. Claudie Beaudoin croit que ce manque de concertation n’a pas permis au CUSM de bien se préparer aux changements imposés par la réorganisation.