Vous passez en zone grise, voici ce que vous devez savoir sur le confinement

À partir du 23 novembre, les régions de Toronto et Peel passent en confinement, la zone grise établie par le gouvernement de l'Ontario. Voici ce que cela implique.

Vie personnelle, sociale et loisirs

Les rassemblements organisés en intérieur sont interdits, sauf si les participants appartiennent au même ménage. Les personnes qui vivent seules peuvent envisager d'avoir des contacts rapprochés avec une seule personne extérieure à leur ménage.

À l'extérieur, les rassemblements sont limités à un maximum de 10 personnes.

Les cérémonies de mariage, les services funéraires et les autres cérémonies et services, religieux ou non, sont également limités à 10 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les installations sportives et récréatives en salle, dont les piscines, doivent fermer. Des exceptions sont prévues : les athlètes de hauts niveaux et les équipes professionnelles sont exemptées; les sports de plein air, les cours et l'utilisation des équipements sont limités à 10 personnes

Consommation

Seules la collecte sur le trottoir et la livraison sont autorisées pour les commerces de détail.

Les restaurants, bars et autres établissements de restauration doivent fermer leurs salles à manger et leurs terrasses. Seuls le service au volant, des plats à emporter et la livraison à domicile sont offerts.

Les commerces suivants fonctionnent à 50 % de leur capacité :

Supermarchés

Épiceries

Pharmacies

Quincailleries

Détaillants à prix réduits

Grandes surfaces qui vendent des produits alimentaires

Magasins de bière, de vin et de spiritueux

Magasins de matériel de sécurité

Dépanneurs

Les services de soins personnels, comme les salons de coiffure, doivent fermer, tout comme les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

Écoles et formations postsecondaires

Les écoles, les programmes avant et après l'école ainsi que les centres de garde d'enfants restent ouverts.

Les établissements postsecondaires peuvent uniquement offrir l'enseignement virtuel, avec quelques exceptions pour les formations qui ne peuvent être dispensées qu'en personne, comme les formations cliniques et liées aux métiers.