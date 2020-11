Un buste du prince Charles pour promouvoir la laine

L'artiste franco-manitobaine Rosemarie Péloquin a été choisie par Campaign for Wool Canada pour sculpter un buste en laine du prince Charles, le parrain de cette campagne qui célèbre son dixième anniversaire.

Campaign for Wool a pour objectif de faire la promotion des bienfaits de la laine à travers le monde. La campagne est établie dans 13 pays, et le chapitre canadien a été inauguré en 2014 à Pictou, en Nouvelle-Écosse, lors de la visite royale du prince de Galles et de la duchesse de Cornwall.

L'artiste manitobaine Rosemarie Péloquin avec sa sculpture de laine du prince Charles. Photo : Emily Christie

C'est une fierté mais aussi un défi pour l'artiste qui sculpte la laine depuis près de cinq ans. En général dit-elle, ses visages en laine sont de plus petites tailles et imaginaires.

Je me suis dit, pas de problème, c'est ce que je fais, des visages, mais éventuellement je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'important, parce que c'est une personne importante. Rosemarie Péloquin, artiste

L'artiste manitobaine Rosemarie Péloquin a créé avec de la laine un buste du prince de Galles. Photo : Emily Christie

Pour réaliser sa sculpture, l'artiste a dû faire appel à une série de photos de différents angles du prince Charles, car le modèle vivant n'était pas devant elle, ajoute-t-elle en riant.

Ça prend deux fois plus de temps parce qu'il faut qu'il y ait la ressemblance.

Rosemarie Péloquin remarque que la laine commence à revenir à la mode et qu'il y a un nombre croissant d'artistes qui commencent à travailler avec la fibre.

Ce n'est plus juste de l'artisanat ou du crochet, c'est quelque chose qu'on peut se servir pour faire de l'art. Rosemarie Péloquin, artiste

Pour l'instant, Rosemarie Péloquin dit ne pas avoir eu de commentaire de la part du prince car elle ne sait pas s'il a eu la chance de voir la sculpture.

Le dévoilement de l'oeuvre est prévu pour le 1er décembre 2020 à Queen's Park à Toronto. En janvier, elle sera exposée à Ottawa, au bureau du Secrétaire canadien de la Reine.