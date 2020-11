La réticence face aux vaccins à l'ère de la COVID-19

En effet, malgré des résultats encourageants quant à l'efficacité de plusieurs potentiels vaccins, une partie de la population hésite toujours à sauter le pas. Au Canada, on estime qu'en 2018 qu'il y avait entre 2 à 5 % de la population canadienne qui se disait anti-vaccin. Cela représente de 750 000 à 2 millions de personnes.

Maxime Lê s'est intéressé au mouvement anti-vaccin dans le cadre de sa thèse de maîtrise. Selon ce consultant en communication et en santé publique, les arguments avancés par le mouvement anti-vaccin sont nombreux.

Ils vont souvent dire que les vaccins propagent eux-mêmes la maladie qu'ils souhaitent éviter. [...] On dit aussi que les vaccins sont toxiques et on remet en question la sécurité des ingrédients.

Maxime Lê, consultant en communication et en santé publique