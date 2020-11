Un massothérapeute de la C.-B. pourrait faire face à des accusations de voyeurisme

La police de Saanich a indiqué avoir arrêté Gilles-Philippe, surnommé Phil , Lavoie, un homme de 48 ans. Une enquête est en cours en ce qui concerne un seul incident.

Un incident extrêmement préoccupant serait survenu, et nous avons prodigué du soutien à la victime , explique le policier Markus Anastasiades.

Aucun autre détail concernant l’incident ne sera publié, afin de respecter la vie privée des personnes concernées, a-t-il ajouté.

Gilles-Philippe Lavoie a été arrêté une première fois, puis libéré sous conditions le 10 août, le jour où l'incident se serait produit.

Selon le Collège des massothérapeutes de la Colombie-Britannique, Gilles-Philippe Lavoie a démissionné volontairement trois jours avant de devoir paraître devant une audience d’urgence convoquée par le Collège des massothérapeutes.

La conduite supposée ici est évidemment très troublante et inquiétante. Si elle se révèle vraie, ce serait inacceptable et non professionnel , affirme le directeur général du Collège, Eric Wredenhagen.

Gilles-Philippe Lavoie n’est plus autorisé à pratiquer dans la province ni à se présenter comme massothérapeute, praticien de massage ou à utiliser toute abréviation reliée à ces titres.

Les allégations n’ont pas été prouvées en cour.