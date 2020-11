EN DIRECT à 12 h 30 : les derniers développements sur la COVID-19 au Manitoba

Le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin, et l’infirmière en chef de Soins Communs Manitoba, Lanette Siragusa, font part des récents développements concernant la COVID-19.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Détails sur la conférence de presse à venir.

Les Manitobains ne peuvent plus, dès aujourd’hui, acheter sur place, dans les magasins, des produits jugés non essentiels par la province. Ils ne peuvent plus recevoir chez eux des personnes qui ne font pas partie de leur foyer.

Le gouvernement provincial a resserré les mesures déjà strictes mises en place depuis que le Manitoba a été élevé au niveau d’alerte rouge, le 12 novembre.

Jeudi, 475 nouvelles personnes se sont ajoutées à celles qui ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19. Le taux de positivité sur 5 jours s’établissait à 14 % pour la province et à 13,7 % pour la région de Winnipeg.

Le Dr Roussin a expliqué à plusieurs reprises que le taux de positivité au test de la COVID-19 doit diminuer et se situer sous la barre des 3 % pour que les mesures restrictives puissent être assouplies.

Cette semaine, il a aussi déclaré que la province avait été incapable de retracer la chaîne de transmission chez 500 des personnes récemment infectées. La transmission est communautaire et répandue. La province compte maintenant sur les règles plus strictes qui entrent en vigueur ce vendredi pour que les Manitobains obéissent au message et cessent de voir, pour des raisons sociales, des gens avec qui ils n’habitent pas.

Ces nouvelles restrictions seront en place jusqu’au 11 décembre, au moins. Brian Pallister a affirmé que pour vaincre la COVID-19, tous les Manitobains doivent respecter ces règles et faire leur part.

Mais selon lui, si les chiffres démontrent que la chaîne de transmission ne se rompt pas, ces restrictions pourraient être prolongées, et cela pourrait inclure la période des Fêtes.

À part si tout le monde prend le train en route et que nous sommes capables de stopper la transmission. C’est le but ici, a expliqué Brian Pallister. Le but est de réduire de manière drastique le nombre de nos contacts pour que, quand les gens contractent la COVID-19, ils ne l’ont pas déjà donnée à tout un tas d’autres personnes.

Brian Pallister et Brent Roussin ne se sont pas encore prononcés quant à ce que les Manitobains pourront faire pendant les Fêtes et n’ont pas encore indiqué clairement leurs intentions quant au congé scolaire de Noël.

Plus tôt cette semaine, le médecin hygiéniste en chef avait évoqué la possibilité de le prolonger de deux semaines à compter du 3 janvier. Jeudi, ils ont mentionné qu’ils attendaient de voir ce que feraient les autres provinces.

Le Québec a annoncé son plan pour le temps des Fêtes, clarifiant à la fois les conditions qui s’appliqueront pour les fêtes familiales et pour la rentrée de janvier. L’Ontario a indiqué que le congé scolaire n’allait pas être prolongé.

Jeudi, 263 personnes souffrant de la COVID-19 étaient à l’hôpital, dont 43 aux soins intensifs. Le bilan des décès attribuables à la COVID-19 s’élevait à 198. L’infirmière en chef de Soins communs, Lanette Siragusa, qui participe maintenant aux points de presse les lundi, mercredi et vendredi, fera le point sur la situation dans les établissements de santé.