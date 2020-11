La présidente du syndicat, Sophie Séguin, qualifie même de claque au visage cette décision de Québec.

Elle rappelle que le personnel soignant doit normalement choisir de prendre congé à Noël ou au Jour de l'An. Cette année, de nombreux employés du milieu de la santé risquent d'être privés de voir leur famille.

La moitié de nos membres travailleront du 24 au 27. On a été les grands oubliés de cette décision gouvernementale. Sophie Séguin, présidente du Syndicat des professionnelles en soin des Cantons-de-l'Est

Pour le personnel de la santé, il aurait été plus équitable que les congés soient partagés entre les deux fêtes, fait valoir Sophie Séguin. Elle déplore que les soignants auraient eu besoin de ce répit grandement mérité.

Un répit qui n'arrive pas

Les gens de la santé, depuis le début mars, sont au front, travaillent de façon acharnée en temps supplémentaire, en temps supplémentaire obligatoire. C'est vraiment difficile cette année , illustre Sophie Séguin.

À écouter : entrevue avec Sophie Séguin à Par ici l'info

Le défi que représente l'année 2020 pour les professionnels en soins se poursuivra d'ailleurs pendant le temps des Fêtes, puisque moins de congés qu'à l'habitude ont été accordés en raison du manque de personnel, se désole Sophie Séguin.

Elle déplore que le gouvernement valorise les professionnels de la santé dans ses allocutions depuis le début de la pandémie, sans toutefois agir concrètement pour leur offrir du répit ou de meilleures conditions de travail.